Мельница Кирова модернизируют

На сегодня комбинат является крупным работодателем и налогоплательщиком. Фото: https://www.gov.spb.ru

На сегодня комбинат является крупным работодателем и налогоплательщиком. Фото: https://www.gov.spb.ru

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после визита.

Увеличить выпуск продукции, а также провести модернизацию — вот ближайшие задачи на будущее, которые стоят перед Ленинградским комбинатом хлебопродуктов им. С.М. Кирова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил предприятие. Беглов поздравил сотрудников предприятия с 80-летием. Также, по словам действующего губернатора, предприятие является примером инновационного производства, на которое делает ставку Смольный.

На сегодня комбинат является крупным работодателем и налогоплательщиком.

Темпы роста производства должны быть сохранены, для того, чтобы обеспечить больший профицит бюджета, отметил Беглов.

Градоначальники также сообщил, что Мельницу Кирова, включая благотворительные и экологические проекты, будут развивать и модернизировать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов поговорил о промышленности с сотрудниками концерна «Аврора».