Беглов поговорил о промышленности с сотрудниками концерна “Аврора”

Численность персонала на концерне составляет около 2,4 тысяч человек. Фото: gov.spb.ru

Численность персонала на концерне составляет около 2,4 тысяч человек. Фото: gov.spb.ru

Темп роста промышленности вырос более чем в 2 раза по сравнению с цифрами прошлых лет.

Беглов посетил концерн НПО “Аврора” в среду 19 июня, сообщили в Смольном. Предприятие Петербурга готовится отпраздновать 50 лет со дня учреждения.

На “Авроре” занимаются автоматизацией управления кораблями. Врио губернатора Петербурга осмотрел площадку для испытания изделий и оценил саму продукцию.

Беглов отметил важность высокотехнологичных производств для Санкт-Петербурга: они обеспечивают Петербургу новые рабочие места с хорошей зарплатой и платят серьезные налоги в казну Северной столицы.

Врио губернатора напомнил, что за первые 4 месяца промышленность показатель роста промышленности превысил цифры предыдущих лет более, чем в 2 раза.

Численность персонала на концерне “Аврора” составляет около 2,4 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из Санкт-Петербурга в Колпино и Кудрово пойдут скоростные трамваи.