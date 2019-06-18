Беглов рассказал о трамваях в Кудрово и Колпино

Врио губернатора Петербурга приехал с визитом на Невский завод.

Александр Беглов приехал с визитом на площадку Невского завода, сообщили в Смольном в понедельник 18 июня. Врио губернатора Петербурга считает, что промышленность является фундаментом экономики города и правительство сделает все для ее развития.

Беглов рассказал сотрудникам холдинга “РЭП Холдинг”, в который входит завод, как Петербург решает вопросы транспорта, дорог и строительства. Наземный транспорт продолжают развивать вместе с метро: от станции “Южная “, которая еще не открылась, до Колпино и от станции “Улица Дыбенко” до Кудрово протянут трамвайные линии. Конкретные сроки в Смольном не уточнили. В Красногвардейском районе Петербурге скоро откроют новые ветки трамвая “Чижик”

Новое соглашение с РЖД обеспечит Петербургу новые путепроводы и железные дороги. Все это должно благотворно сказаться на транспортной ситуации в городе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автовладельцам хотят дать время подумать на парковках.