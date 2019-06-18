Автовладельцам дадут 10 минут парковки “на размышление”

Штраф за неоплату парковки в Петербурге составляет 3 тысячи рублей. Фото: pixabay.com
Штраф за неоплату парковки в Петербурге составляет 3 тысячи рублей. Фото: pixabay.com

Паркоматы могут исчезнуть со стоянок — их почти не используют, а ставить их дорого.

В Госдуме предложили дать водителям 10 бесплатных минут на автомобильных парковках, следует из базы данных Госдумы на 18 июня. Проект депутатов “Единой России” внесли на рассмотрение.

Депутаты считают, что будет честным дать водителям автомобилей время подумать, остаться ли на парковке или уехать. Кроме этого они хотят оптимизировать саму систему оплаты: паркоматы почти не используют для оплаты (всего лишь в 1,8% случаев), поэтому в Госдуме хотят дать руководству субъекта РФ право самим регулировать оплату и решать, нужно ли ставить паркоматы (а они дорогие) на стоянках или нет.

Штраф за неоплату парковки в Петербурге составляет 3 тысячи рублей. По данным сайта “Парковки Санкт-Петербурга”, в Северной столице действуют 221 парковка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково открылась долгосрочная парковка.

авто госдума депутаты машина оплата парковка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сквер на проспекте Ветеранов начали благоустраивать
Цены на недвижимость в Петербурге пересмотрят в 2020 году
“Зенит” полетел в Австрию без Кузяева
Автовладельцам дадут 10 минут парковки “на размышление”
В Стамбуле в драке между гражданами России и Грузии погибли два человека
СПА-салон на проспекте Культуры не понравился прокуратуре
Троллейбусы изменят движение в центре города на время «Алых парусов»
Херсли не станет подписывать новый контракт со СКА