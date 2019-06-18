Автовладельцам дадут 10 минут парковки “на размышление”

Паркоматы могут исчезнуть со стоянок — их почти не используют, а ставить их дорого.

В Госдуме предложили дать водителям 10 бесплатных минут на автомобильных парковках, следует из базы данных Госдумы на 18 июня. Проект депутатов “Единой России” внесли на рассмотрение.

Депутаты считают, что будет честным дать водителям автомобилей время подумать, остаться ли на парковке или уехать. Кроме этого они хотят оптимизировать саму систему оплаты: паркоматы почти не используют для оплаты (всего лишь в 1,8% случаев), поэтому в Госдуме хотят дать руководству субъекта РФ право самим регулировать оплату и решать, нужно ли ставить паркоматы (а они дорогие) на стоянках или нет.

Штраф за неоплату парковки в Петербурге составляет 3 тысячи рублей. По данным сайта “Парковки Санкт-Петербурга”, в Северной столице действуют 221 парковка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково открылась долгосрочная парковка.