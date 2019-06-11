В Пулково открылась новая долгосрочная парковка

В петербургском аэропорту Пулково открылась новая долгосрочная парковка, расположенная рядом с терминалом.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что от парковки Р13, вместимостью на 700 автомобилей, можно дойти до терминала всего за три минуты.

Долгосрочный тариф на Р13 действует с седьмого часа и обойдется автомобилисту в 600 рублей в сутки. Если автомобиль будет находиться на парковке сроком менее шести часов, то плата составит 1000 рублей.

Проехать на парковку можно через транзитную зону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в аэропорту Пулково подвели итоги работы воздушной гавани Санкт-Петербурга в дни ПМЭФ.

За 5 дней аэропорт принял и отправил 3222 рейса. Из этого числа 912 — свыше 25% — составили рейсы деловой авиации, что на 9% больше, чем на прошлом экономическом форуме.