Аэропорт Пулково подвел итоги работы в дни ПМЭФ

Стойки регистрации открыли прямо в “Экспофоруме” Петербурга.

В аэропорту Пулково подвели итоги работы воздушной гавани Санкт-Петербурга в дни ПМЭФ. За 5 дней аэропорт принял и отправил 3222 рейса, сообщили Gazeta.SPb в Пулково 10 июня.

Из этого числа 912 — свыше 25% — составили рейсы деловой авиации, что на 9% больше, чем на прошлом экономическом форуме.

В аэропорту посчитали самолеты, прибывшие и покинувшие Петербург с 4 июня по 8 июня. Сам форум длился с 6 по 8 июня, но некоторые гости прибыли заранее, а несколько мероприятий прошли уже в “нулевой” день.

Стойки регистрации на рейсы открыли прямо на площадке ПМЭФ открыли, чтобы упростить процедуру для участников и избавить их от общих очередей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у трех самолетов за 2 дня возникли проблеме при посадке и после вылета из Пулково.