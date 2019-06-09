У трех самолетов возникли проблемы за 2 дня при рейсах из/в Петербург

Самолет “Аэрофлота” 20 минут кружил над Северной столицей из-за грозы.

У трех самолетов возникли проблемы при посадке в Пулково или после отправления из Санкт-Петербурга. Самолет “Аэрофлота” из Москвы 20 минут не мог сесть а аэропорту Северной столицы в воскресенье 9 мая, по данным Flightradar. Воздушное судно посадили около 14:08 — предположительно, экипажу мешала гроза.

Лайнер коротал время над Ладожским озером и севером Санкт-Петербурга (Пулково находится на юге).

До этого самолет, вылетевший в Алма-Ату из Петербурга, экстренно сел в Москве — показатель давления масла в двигателе показался пилотам опасным. Ранее Gazeta.SPb сообщила об этом происшествии.

Вчера самолет, вылетевший в Екатеринбург, развернулся после получаса полета. Gazeta.SPb выложила видеозапись из салона судна — в самолете стоял странный гул.

Три самолета принадлежат разным авиакомпаниям, для полетов использовались разные модели. Вероятно, меры предосторожности, которые принимают пилоты, вызваны шоком после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево.