Самолет не долетел до Алма-Аты из-за давления масла

Борт, вылетевший из Петербурга, сел в Москве, не долетев до Казахстана.

Самолет, вылетевший из Петербурга в Казахстан, сел в Москве по техническим причинам, сообщает авиакомпания Air Astana в воскресенье 9 июня. Airbus 320, на котором осуществлялся рейс до Алма-Аты, приземлился в 16:23 в московском аэропорту.

Перевозчик уточнил, что пилоты зафиксировали сигнал о низком давлении масла в одном из двигателей. Самолет удачно сел и пассажиров перевели в терминал. Борт осмотрели техники: по результатам проверки примут решение, продолжит ли полет или за пассажирами пришлют резервный борт. Пока что на сайте и страницах в соцсетях авиакомпании нет новых данных о ситуации.

Авиакомпания использует для рейса КС 154 самолеты Airbus 320 и 321. Подобные модели берут на борт от 148 до 179 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что вчерашний рейс из Петербурга в Екатеринбург сопровождался громким свистом — в итоге самолет развернули.