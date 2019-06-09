Рейс из Пулково в Екатеринбург сопровождался мощным свистом

Полет продлился около получаса, пока пилот не решил вернуться в Петербург. Фото: pixabay.com

Полет продлился около получаса, пока пилот не решил вернуться в Петербург. Фото: pixabay.com

Оператор видео из салона самолета заметил, что стюардесса волновалась.

На видео из салона самолета “Уральских Авиалиний” слышен мощный свист, который возник во время полета, запись опубликовал канал Рен ТВ 9 июня. Напомним, самолет Airbus вылетел из Петербурга в Екатеринбург вечером в субботу 8 июня, но развернулся и сел в Пулково.

Видео: РЕН ТВ

Оператор на видео в разговоре с собеседницей отмечает поведение, видимо, стюардессы: “Она как-то нервно бегает,” — произносит он на записи. Напомним, пилот судна решил вернуться в Северную столицу после срабатывания датчика о поломке одной из систем.

Полет продлился около получаса. Самолет обычно долетает от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга за 2 часа 40 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что самолет экстренно вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга.