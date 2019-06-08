Самолет вернулся в Пулково после сигнала датчика о несправности

Пока неясно, пересадят ли пассажиров на резервный самолет или борт снова отправится в Екатеринбург. Фото: pixabay.com

Пока неясно, пересадят ли пассажиров на резервный самолет или борт снова отправится в Екатеринбург. Фото: pixabay.com

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга вернулись в Санкт-Петербург.

Airbus A320-214 принадлежащий компании “Уральские авиалинии” вылетел в Екатеринбург из Пулково, но вернулся в Санкт-Петербург из-за неисправности датчика, сообщает “Фонтанка” 9 июня.

Самолет взлетел в 21:15, но уже спустя полчаса повернул, сделал круг над Санкт-Петербургом и сел в аэропорту Пулково. В воздушной гавани объяснили, что пилот решил вернуться, когда датчик показал неисправность системы.

Пока не уточняется, вылетят ли пассажиры на резервном борту, или самолет предпримет новую попытку долететь до Екатеринбурга. Время полета до уральского города составляет 2 часа 40 минут. Погодные условия над Петербургом полетам не препятствуют.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Boeing, вылетевший в Берлин, экстренно вернулся в Москву.