Boeing, летевший в Берлин, экстренно сел во Внуково

Самолет «ЮТэйр» не успел проделать и трети пути.

Boeing 737, направлявшийся из Москвы в Берлин, экстренно сел в аэропорту Внуково, передает РИА Новости сообщение экстренных служб 4 июня. На 40-ой минуте полета в самолете “Ютэйр” вывалились кислородные маски.

Пилоты решили вернуться в Россию после сигнала датчика турбонаддува. Никто из пассажиров на борту не пострадал, всего в Германию вылетели 101 человек. Пока нет информации, пересадят ли пассажиров на резервный самолет или борт снова полетит в Германию после проверки.

“Боинги” 737 являются самыми массовыми пассажирскими самолетами — в прошлом году заводы поставили десятитысячный самолет этой модели. Они летают с 1968 года.

Полет из Москвы в Берлин, как правило, занимает примерно 2 часа 40 минут, то есть самолет не пролетел и трети дистанции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажирский Boeing прервал взлет в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в мае прошлого года.