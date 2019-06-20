В Ленобласти появится 47 новых мобильных медицинских комплексов

Они появятся в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Бокситогорском, Волосовском районах.

На сегодняшний день в Ленинградской области уже работают 17 передвижных амбулаторий для отправления в отдалённые и малонаселённые районы. Об этом пишет Online47. Власти 47 региона планируют к уже существующим приобрести также передвижные флюорографы и маммографы. Помимо этого в области будут реализовывать проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В рамках этого проекта должны заработать 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в различных районах Ленинградской области.

Все это будет осуществляться для того, чтобы достигнуть показателей в 40%. Именно такой процентов жителей, считают власти, будут проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мельницу Кирова модернизируют.