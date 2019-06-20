Первый корпус «Новой Каменки» достроили лишь наполовину

Дольщики переживают, что приобрели жилье в долгострое.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. О ходе строительства рассказали во время встречи с зампредом комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгением Барановским. На нее пришли в том числе дольщики, которые пожаловались на застройщика – он вряд ли успеет к обещанному сроку. К слову, первый корпус должны достроить к концу 2019 года. В компании отметили, что были проблемы с поставками материалов. Сейчас решается вопрос о подготовке нового графика строительства – возводить «Новую Каменку» хотят в две смены.

Барановский отметил, что согласен с претензиями петербуржцев. Застройщик, в свою очередь, заявил, что к сентябрю обещает сделать максимум.

Напоминаем, что «Новую Каменку» изначально строила «СУ-155». Сейчас за объект взялась «СМУ-1».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дольщики ЖК “Ижора Парк” начали бессрочную голодовку.