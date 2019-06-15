Дольщики ЖК “Ижора Парк” начали бессрочную голодовку

Так объект выглядел в апреле, когда в Смольном сообщили, что стройка возобновляется. Фото: gov.spb.ru

Так объект выглядел в апреле, когда в Смольном сообщили, что стройка возобновляется. Фото: gov.spb.ru

Активисты сообщают, что строительство комплекса в Металлострое снова остановилось.

Дольщики ЖК “Ижора Парк” начали голодовку, сообщила Gazeta.SPb Надежда Арно 15 июня, одна из купивших квартиру у застройщика “Норманн”, но так и не получившая ее.

Арно сообщает, что дольщики ждут получения своих квартир уже 6 лет, а сейчас строительство снова остановилось. Голодовка является бессрочной и начинается с 15 июня — сегодняшнего дня. Запись об этом появилась и в группе в соцсети “Металлострой online”. Пока что неясно, сколько именно человек действительно примут участия в акции.

ЖК “Ижора парк” должен появиться на Полевой улице, 9 в поселке Металлострой. По плану он должен состоять из пяти 12-18 этажных домов на 1796 квартир. В Смольном сообщили, что стройка возобновилась в апреле. За объект сейчас отвечает подрядчик “Спецпроект”. Готовность комплекса в апреле составляла 90% и планировалось, что его сдадут в сентябре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов проинспектировал работы на другом проблемном объекте — “Охта Модерн”.