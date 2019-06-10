Беглов уверен, что ЖК “Охта Модерн” сдадут в декабре

На завершение проблемного объекта уйдет 800 млн рублей.
Беглов пообещал, что проблемный строительный объект ЖК “Охта Модерн” завершат до конца 2019 года. Врио губернатора Санкт-Петербурга посетил стройку в Красногвардейском районе Петербурга в понедельник 10 июня.
Александр Беглов поговорил с дольщиками: строительство началось в 2004 году, но продолжается уже 15 лет. Купившие квартиры в жилом комплексе ждали обещанного в 2007 году.
Сейчас объектом занимается “Группа ЛСР”. На завершение “долгостроя” уйдет примерно 800 млн рублей.
В начале июня коммерческий директор ГК Docklands Development Екатерина Запорожченко сообщила газете “Коммерсантъ”, что ЖК “Охта Модерн” “точно закончен не будет”.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов хочет получать отчеты о ходе работы над соглашениями ПМЭФ каждый месяц.