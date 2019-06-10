Беглов хочет ежемесячно получать отчеты о соглашениях, заключенных на ПМЭФ

Врио губернатора уверен, что Санкт-Петербург инвестирует в то, что нужно жителям.

Беглов поручил сотрудникам правительства Санкт-Петербурга ежемесячно докладывать о ходе реализации проектов, договоры о которых заключили на ПМЭФ, передают в Смольном 10 июня. Врио губернатора Петербурга считает, что город инвестирует в то, что нужно жителям — дороги, соцобъекты и энергетику.

Всего на экономическом форуме с 6 по 8 июня подписали 27 договоров на 182 млрд рублей. В числе заключенных соглашений — развитие систем “умного города”, смычка ЗСД и Витебского проспекта, морское сообщение между городами Балтики, туристическая зона в Кронштадте и сдача Минприроды полигона “Красный Бор”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подробно рассказал об нескольких из заключенных договоров на ПМЭФ на странице “Вконтакте”. Жителей обрадовал перинатальный центр на Вавиловых.