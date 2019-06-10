Беглов хочет ежемесячно получать отчеты о соглашениях, заключенных на ПМЭФ

На ПМЭФ заключили 27 соглашений на 182 млрд рублей. Фото: pixabay.com
На ПМЭФ заключили 27 соглашений на 182 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Врио губернатора уверен, что Санкт-Петербург инвестирует в то, что нужно жителям.

Беглов поручил сотрудникам правительства Санкт-Петербурга ежемесячно докладывать о ходе реализации проектов, договоры о которых заключили на ПМЭФ, передают в Смольном 10 июня. Врио губернатора Петербурга считает, что город инвестирует в то, что нужно жителям — дороги, соцобъекты и энергетику.

Всего на экономическом форуме с 6 по 8 июня подписали 27 договоров на 182 млрд рублей. В числе заключенных соглашений — развитие систем “умного города”, смычка ЗСД и Витебского проспекта, морское сообщение между городами Балтики, туристическая зона в Кронштадте и сдача Минприроды полигона “Красный Бор”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подробно рассказал об нескольких из заключенных договоров на ПМЭФ на странице “Вконтакте”. Жителей обрадовал перинатальный центр на Вавиловых.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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