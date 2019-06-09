Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице “ВКонтакте”

Беглов подтвердил, что в Кронштадте создадут особую экономическую зону. Фото: https://vk.com/a_beglov
Беглов подтвердил, что в Кронштадте создадут особую экономическую зону. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора рассказал о новых электричках и перинатальном центре.

Александр Беглов подвел на своей странице “ВКонтакте” итоги недели в воскресенье 9 июня. Основные результаты работы правительства врио губернатора Санкт-Петербурга связал с ПМЭФ.

Беглов рассказал о контракте Петербурга с РЖД: вагоны обновят, между Петербургом, Колпино и Тосно запустят скоростные электрички, а в Сертолово и Сестрорецк проложат новые ветки.

Врио подтвердил, что Минобороны ободрило создание особой зоны в Кронштадте. Как город может измениться за 5 лет, Gazeta.SPb уже сообщила.

Петербург заключил с “Газпром-нефть” договор о строительстве центра промышленного искусственного интеллекта. На улице Вавиловых в Петербурге появится новый перинатальный центр на 260 мест с четырьмя отделениями, сообщил Беглов.

Наконец, полигон “Красный бор” перейдет на баланс министерства — Петербург не будет тратить на него деньги. Беглов подчеркнул, что описал лишь главные соглашения из 26.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 180 млрд рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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