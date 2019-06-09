Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице “ВКонтакте”

Беглов подтвердил, что в Кронштадте создадут особую экономическую зону. Фото: https://vk.com/a_beglov

Беглов подтвердил, что в Кронштадте создадут особую экономическую зону. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора рассказал о новых электричках и перинатальном центре.

Александр Беглов подвел на своей странице “ВКонтакте” итоги недели в воскресенье 9 июня. Основные результаты работы правительства врио губернатора Санкт-Петербурга связал с ПМЭФ.

Беглов рассказал о контракте Петербурга с РЖД: вагоны обновят, между Петербургом, Колпино и Тосно запустят скоростные электрички, а в Сертолово и Сестрорецк проложат новые ветки.

Врио подтвердил, что Минобороны ободрило создание особой зоны в Кронштадте. Как город может измениться за 5 лет, Gazeta.SPb уже сообщила.

Петербург заключил с “Газпром-нефть” договор о строительстве центра промышленного искусственного интеллекта. На улице Вавиловых в Петербурге появится новый перинатальный центр на 260 мест с четырьмя отделениями, сообщил Беглов.

Наконец, полигон “Красный бор” перейдет на баланс министерства — Петербург не будет тратить на него деньги. Беглов подчеркнул, что описал лишь главные соглашения из 26.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 180 млрд рублей.