Как изменится Кронштадт через 5 лет

В городе появится крупный развлекательный кластер — а значит больше туристов и работы.

Глава рабочей группы по развитию туристического кластера в Кронштадте Марика Коротаева рассказала, как изменится город за 5 лет. По ее словам, в городе появится крупнейший в мире музей ВМФ, океанариум, центр дайвинга, стоянки для яхт, отели. Форты Кронштадта отреставрируют и снова откроют для туристов.

Коротаева отметила рост интереса туристов к Кронштадту — за год в город приехали 1,5 млн человек. Кластер увеличит эту цифру до 5 млн и даст 1 тысячу рабочих мест. В проект вложат деньги Газпромбанк, государство и меценаты.

Для сравнения, Петербург за 2018 год, по данным Смольного посетили свыше 8 млн туристов — Северная столица стоит на втором месте в РФ после Москвы. От Петербурга до Кронштадта около 50-60 км, туда можно доехать по КАД Петербурга. Само население Кронштадта в 2019 году составляет всего 44 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов считает, что поток туристов можно увеличить в 2 раза.