Беглов уверен, что поток туристов увеличится в два раза

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Он пообещал добиться этого в ближайшее время.

Своим мнение врио губернатора Санкт-Петербурга поделился сегодня, 2 июня, во время закладки камня топливозаправочного комплекса компании «Роснефть» в Пулково. Глава Северной столицы заявил, что в городе создают новые пространства, чтобы привлечь туристов. Также он отметил, что вскоре в Санкт-Петербурге пройдет сразу несколько важных событий – чемпионат Европы по футболку в 2020 году, а в 2023 году – чемпионат мира по хоккею. Стоит отметить, что после чемпионата мира по футболу в 2018 году интерес иностранцев к Северной столице значительно вырос – на то же рассчитывают и сейчас.

Врио губернатора уверен, что модернизация Пулково тоже поможет увеличить туристический поток. Он напомнил, что в прошлом году Санкт-Петербург посетили восемь миллионов человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российские туристы стали реже ездить в Финляндию.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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