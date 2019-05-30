Российские туристы стали реже ездить в Финляндию

Апрель 2019 года стал довольно успешным для финского туризма. В страну стало больше приезжать как отечественных, так и зарубежных гостей, сообщает Yle.

По данным издания, жители Финляндии стали чаще ночевать в гостиницах, ночевки выросли на пять процентов по сравнению с ситуацией годичной давности.

В группе иностранных туристов самый большой рост наблюдался среди гостей из США, около 40 процентов. В то же время количество туристов из России сократилось на 16 процентов по сравнению с апрелем прошлого года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что туристы рассказали о местах в Петербурге, которые их разочаровали.

Россияне, которые однажды бывали в Санкт-Петербурге, больше всего голосовали за «Лофт Проект Этажи» – именно это арт-пространство стало разочарованием для 32% людей. Второе место занял Апраксин двор, за который голосовали 28% опрошенный. Тройку лидеров замкнула Думская улиц с ее шумными барами и ночными клубами – она не понравилась 26% туристов.