«Водоканал» огласил список самых больших должников

Злостным неплательщиком оказался ЖКС №1 Невского района.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Первое место по размеру задолженности среди исполнителей коммунальных услуг занял ЖКС №1 Невского района – компания должна «Водоканалу» около 300 миллионов рублей. Второе место у ЖКС №1 Кировского района, который накопил 260 миллионов рублей долгов.

Отличились также промышленные предприятия. АО «Ломо» не выплатил «Водоканалу» 9,5 миллионов рублей, а АО «Завод имени М.И. Калинина» – 3,8 миллиона рублей.

Все предприятия пообещали разобраться со сложившейся ситуацией как можно быстрее. Они надеются, что физические лица погасят долги добровольно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец лишился дорогого автомобиля из-за долгов. Ему предстоит выплатить 725 тысяч рублей – 670 тысяч он должен физическому лицу, а 51 тысячу своему несовершеннолетнему ребенку.