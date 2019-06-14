Петербуржец лишился дорогого автомобиля из-за долгов

Фото: https://www.infiniti.ru/
Фото: https://www.infiniti.ru/

Мужчина в общей сложности должен накопить более 700 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе УФССП России по Санкт-Петербургу.

Владельцу «Инфинити» пришлось расстаться с любимой машиной из-за задолженностей по алиментам и штрафам ГИБДД. Петербуржцу предстоит выплатить 725 тысяч рублей – 670 тысяч он должен физическому лицу, а 51 тысячу своему несовершеннолетнему ребенку. До тех пор автомобиль будет стоять на специализированной стоянке. К такой мере пришлось прибегнуть из-за того, что на банковских счетах должника оказалось пусто.

«Если должник не погасит долги в установленное время, то его иномарка будет реализована в счет погашения задолженности»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что моряк заплатил 500 тысяч рублей алиментов, чтобы уйти в море. Бывшая жена жителя Санкт-Петербурга обратилась в Пушкинский отдел управления ФССП РФ по Петербургу: она захотела взыскать с экс-супруга деньги на содержание ребенка.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
алименты долги
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В загрязнении реки Новой винят Волхонские свалки
Орнеллу Мути отсидит в тюрьме за подделанную справку ради ужина с Путиным
СК задержал 15-летнего сына бывшего вратаря СКА по делу об убийстве матери
Петербуржец лишился дорогого автомобиля из-за долгов
Собчак сомневается, в себе ли Малышева
В Сестрорецке после пожара нашли склад боеприпасов
В «Меге» на парковке обвалился потолок. ТК могут не открыть
После падения лепнины с дома на Перекопской завели административное дело