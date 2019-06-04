Моряк заплатил 500 тысяч рублей алиментов, чтобы уйти в море

В УФССП пригрозили моряку, что запретят ему выезжать за границу. Фото: baltphoto, Андрей Пронин

В УФССП пригрозили моряку, что запретят ему выезжать за границу. Фото: baltphoto, Андрей Пронин

Жительница Петербурга обратилась к судебным приставам из-за долгов бывшего супруга.

Моряк из Санкт-Петербурга выплатил 500 тысяч рублей в качестве алиментов для своей дочери, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 4 июня. Судебные приставы пригрозили мужчине лишить права выезда за границу, а это могло серьезно сказаться на его работе.

Бывшая жена жителя Санкт-Петербурга обратилась в Пушкинский отдел управления ФССП РФ по Петербургу: она захотела взыскать с экс-супруга деньги на содержание ребенка. Должник согласился погасить долг как только узнал о направлении исполнительного листа в службу приставов: там вполне могли запретить мужчине выезд за границу. Сейчас долг погашен и производство окончено.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что долги по алиментам не позволяют Андрею Аршавину выехать за пределы Российской Федерации.