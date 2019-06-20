Всех желающих пустят на закрытую балюстраду Искаакия

Люди смогут посмотреть на Петербург с огромной высоты на Неделе реставрации.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Посетить реставрируемую балюстраду Исаакиевского собора можно будет с 24 по 29 июня. Экскурсии проведут в рамках «Открытого города» на Неделе реставрации.

Уточняется также, что петербуржцы и гости города смогут попасть в нижний храм собора Владимирской иконы Божьей Матери, а также Оранжерею на Елагином острове и многие другие закрытые на ремонт объекты.

Напоминаем, что проектом занимается Союз реставраторов Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры. Третий год подряд в преддверии Дня реставратора проходят экскурсии по реставрируемым достопримечательностям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что РПЦ не получит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Церковь не подала в КИО Петербурга заявку на передачу храма, а срок, в течение которого это можно было сделать, истек 20 декабря 2018 года.