Найден продукт, способный предотвратить появления рака

Способ особенно актуален для мужчин.

Об этом сообщают ученые из Вашингтонского университета, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!. Специалисты уверены, что если есть несколько порций йогурта в неделю, то можно избежать образования опухолей кишечника.

В исследовании участвовали не только мужчины, но и женщины. Они должны были делать эндоскопию нижнего отдела кишечника на протяжении почти 30 лет, а также рассказывать о своем образе жизни и диете. Ученых интересовало, как часто они употребляли йогурты.

Выяснилось, что мужчины, которые ели кисломолочный продукт, реже болели раком – количество найденных у них аденом снизилось на 19%. При этом у женщин такой взаимосвязи не заметили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали, к чему приводит отказ от овощей и фруктов. Нежелание есть те или иные плоды может привести к проблемам с сосудами и сердцем. К таким выводам эксперты пришли после того как изучили пищевые привычки в 113 странах.