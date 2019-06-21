В Петербург прилетели 5 тысяч немецких цыплят

5040, если быть точными. Фото: Россельхознадзор
5040, если быть точными. Фото: Россельхознадзор

“Живой груз” предназначен для птицефабрики в Ленинградской области.

В грузовом терминале аэропорта Пулково Санкт-Петербурга осмотрели “живой груз”: из Германии в Россию прилетели 5040 цыплят, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора Санкт-Петербурга 21 июня.

Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Немецкая компания, отправившая цыплят, занимается разведением кур. Им удалось правильно оформить все документы: у санитарных инспекторов не возникло никаких претензий к грузу и теперь цыплята отправляются на птицефабрику в Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у прокуратуры Ленинградской области возникли претензии к Синявинской птицефабрике: выяснилось, что предприятие загрязняет реку Черную и Староладожский канал. В Россельхознадзоре, впрочем, не уточнили получателя “живого груза”.

аэропорт Германия животные птицефабрика пулково Россельхознадзор цыплята
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поезд задел упавшего на пути мужчину у станции “Новая Деревня”
В Петербург прилетели 5 тысяч немецких цыплят
Ветеранам войны хотят предоставить социальное такси
Молодые националисты вчетвером избили 50-летнего мужчину
Петербуржцу вынесли приговор за угон школьного автобуса
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
В КРТИ рассказали, где нанесут новую “вафельную” разметку
Дождь в Санкт-Петербурге пойдет во второй половине дня