В Петербург прилетели 5 тысяч немецких цыплят

“Живой груз” предназначен для птицефабрики в Ленинградской области.

В грузовом терминале аэропорта Пулково Санкт-Петербурга осмотрели “живой груз”: из Германии в Россию прилетели 5040 цыплят, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора Санкт-Петербурга 21 июня.

Немецкая компания, отправившая цыплят, занимается разведением кур. Им удалось правильно оформить все документы: у санитарных инспекторов не возникло никаких претензий к грузу и теперь цыплята отправляются на птицефабрику в Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у прокуратуры Ленинградской области возникли претензии к Синявинской птицефабрике: выяснилось, что предприятие загрязняет реку Черную и Староладожский канал. В Россельхознадзоре, впрочем, не уточнили получателя “живого груза”.