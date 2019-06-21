На улице Жуковского ограничено движение из-за ремонта

Сегодня на Жуковского начали менять дорожное покрытие и чинить тротуары, в связи с чем движение автотранспорта по улице временно ограничено.

С 21 по 26 июня ограничения касаются всей протяженности улицы от Литейного до Лиговского пр., исключая перекрестки с улицами Восстания и Маяковского. С 27 по 30 июня движение по Жуковского будет запрещено от Литейного до ул. Маяковского, включая перекресток с ул. Чехова; от Маяковского до Восстания и от Восстания до Лиговского, включая перекресток с ул. Радищева.

Ремонт улицы обойдется в 46,5 млн рублей, работы выполняет ЗАО «АБЗ-Дорстрой» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аэропорт Пулково с Петербургом могут связать подземной железной дорогой.