Аэропорт Пулково с Петербургом могут связать подземной железной дорогой

В Петербурге может появиться подземная железная дорога, которая свяжет между собой аэропорт Пулково и Витебский вокзал. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, проект может быть реализован на федеральные деньги и уже активно рассматривается федеральными властями, администрацией Петербурга и ОАО РЖД.

Предполагается, что поезда будут курсировать по уже существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной дороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург» будут уходить под землю, пересекать Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта снова будут уходить в тоннель.

Остановка поезда будет осуществляться в зоне терминала Пулково, далее линия пройдет под землей аэропорта и соединится с существующей платформой «Лигово».

Стоимость проекта пока не озвучена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург может получить более 50 млрд рублей из госбюджета на строительство ВСД уже к концу 2020 года.