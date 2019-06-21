22 июня ветераны и блокадники смогут ездить бесплатно на трамваях и троллейбусах

В годовщину начала ВОВ, проезд на общественном транспорте будет бесплатным для блокадников и ветеранов. Фото: electrotrans.spb.ru

В годовщину начала ВОВ, проезд на общественном транспорте будет бесплатным для блокадников и ветеранов. Фото: electrotrans.spb.ru

В годовщину начала Великой Отечественной войны, проезд на общественном транспорте будет бесплатным для блокадников и ветеранов.

Право на бесплатный проезд предоставится ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ; бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками во время Второй мировой войны. Данное право не зависит от гражданства и места жительства, сообщает в Gazeta.SPb СПб ГУП «Горэлектротранс».

Пассажиру необходимо иметь при себе один из документов, подтверждающих право на льготный проезд: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение к медали «За оборону Ленинграда», удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветеранам войны хотят предоставить социальное такси.