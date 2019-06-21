Ветеранам войны хотят предоставить социальное такси

Предложение может вступить в силу с нового года. Фото: Мойка78, Вероника Перминова

Предложение может вступить в силу с нового года. Фото: Мойка78, Вероника Перминова

Сейчас льготный проезд на такси предоставляют лишь участникам ВОВ с инвалидностью.

В ЗакСобрании Петербурга подняли вопрос об обеспечении ветеранов ВОВ социальным такси, сообщил Gazeta.SPb депутат Денис Четырбок, один из авторов законопроекта 21 июня.

Льгота не будет зависеть от того, есть у ветерана инвалидность или нет. Предложение уже поддержали в комитете по законодательству Санкт-Петербурга.

Сейчас социальное такси предоставляют инвалидам на колясках, детям-инвалидам и ветеранам с инвалидностью. От 50 до 90% стоимости проезда покрывают из бюджета Санкт-Петербурга. Если поправки примут, то обновленная версия закона вступит в силу с 1 января.

По данным Смольного, в Петербурге проживают 86 тысяч человек, награжденных медалями “За оборону Ленинграда” или знаком “Житель Блокадного Ленинграда”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поблагодарил ветеранов в своей речи на Дворцовой в День Победы.