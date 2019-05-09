Беглов выступил с речью на Дворцовой площади в честь Дня Победы и поблагодарил ветеранов

Беглов поблагодарил не только ветеранов и тружеников тыла, но и молодежь. Фото: gov.spb

Беглов поблагодарил не только ветеранов и тружеников тыла, но и молодежь. Фото: gov.spb

В праздничном концерте на Дворцовой площади участвовал врио губернатора Александр Беглов. Он от души поблагодарил ветеранов и поздравил петербуржцев.

Глава Петербурга сказал, что ветераны подарили нам жизнь, одержав победу над фашистами в 1945 году. Также он отметил, что в каждой семье есть свои герои той войны. Беглов поблагодарил всех пришедших на праздник, посвященный 74-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной Войне.

«Я бы хотел сказать огромное спасибо ветеранам, труженикам тыла, да и простым девчонкам и мальчишкам, которые отстаивали наш город. Каждый в силу своих мер делал все, чтобы приблизить победу. Наша главная задача – сохранить эту память и передать ее нашему подрастающему поколению, которое сегодня вместе с нами здесь. Слава героям! – закончил свою речь Беглов.

После торжественной речи врио губернатора на Дворцовой площади в Петербурге выступят военные оркестры и популярные артисты России.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в акции «Бессмертный полк» в Петербурге участвовали более миллиона человек.