В акции «Бессмертный полк» в Петербурге участвовали более миллиона граждан

В шествии «Бессмертный полк» 9 мая в Северной столице приняли участие более миллиона человек.

Люди с портретами своих участвовавших в военных действиях родственников двинулись в длинной колонне от площади Александра Невского по Невскому проспекту в 15:00 часов. Все люди двигались в сторону Дворцовой площади.

Администрации города Санкт-Петербрг сообщает о том, что в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 1 миллиона людей, решивших почтить память своих предков.

Местные жители шли с транспарантами, где были фотографии и имена их близких, имеющих отношение к Великой Отечественной войне — солдаты, блокадники, труженики тыла, дети войны и узники концлагерей. Ветеранов ВОВ везли на старинных автомобилях впереди колонны шествующих.

Также шел в «Бессмертном полку» врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. На шествии он был с портретами отца-фронтовика Дмитрия Беглова и дяди.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов вместе в ветеранами посмотрел парад Победы на Дворцовой.