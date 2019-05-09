Беглов вместе в ветеранами посмотрел парад Победы на Дворцовой

На трибунах присутствовало множество почетных гостей парада Победы, а именно — ветераны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На нем присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города сидел на трибунах вместе с ветеранами, тружениками тыла и блокандниками. Даже во время просмотра торжественного мероприятия Беглов принимал предложения от ветеранов, а также он выразил им благодарность и поздравил с Днем Победы.

Александр Беглов отметил, что ветераны наши учителя и они всегда дают верные и мудрые подсказки.

В рамках мероприятия по Дворцовой площади прошли более 4,5 тысяч офицеров, солдат, Военнослужащих СЗФО, кадетов и юнармейцев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что движение «Петербург — город перемен!» поздравило горожан с Днем Победы.