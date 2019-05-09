Движение «Петербург — город перемен!» поздравило горожан с Днем Победы

Накануне праздника, 8 мая, активисты создали целый перфоманс к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вчера вечером, участники движения «Петербург — город перемен!» вывели на фасад дома, который находится у станции метро «Василеостровская» фотопроекцию с музыкальным сопровождением. На кадрах были показаны снимки военных лет, музыка была подобрана в соответсвии.

Кроме того, активисты раздавали прохожим георгиевские ленточки, памятные календари и ленты Ленинградской Победы.

Помимо этого, они сняли благодарственный видеоролик фронтовикам. Была создана живая открытка при участии 800 человек. Готовые поздравления были отправлены в Советы ветеранов всей страны почтой.

Сопредседатель движения «Петербург — город перемен!» Георгий Рожков подчеркнул, что День Победы — это по-настоящему важный праздник, поэтому отмечать его стоит с достойной масштабностью.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокурор Петербурга поздравил всех с Днем Победы.