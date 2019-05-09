Прокурор Петербурга поздравил всех с Днем Победы

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко поздравил ветеранов, жителей и гостей Северной столицы с Днем Победы в Великой Отеченственной войне.

Литвиненко поздравил всех от себя лично и от лица всего коллектива прокуратуры Санкт-Петербурга. Он отметил, что память о тех, кто не вернулся с военного фронта, остается жива в сердцах граждан. А также о тех, кто отдавал свои жизни во имя счастливого и мирного будущего нашей страны, кто своими руками сковал победу в тылу.

Он принес низкий поклон всем тем ветеранам, кто не дожил до нашего времени. Прокурор искренне пожелал всем ныне живущим ветеранам здоровья, мира, добра и душевного тепла.

«С праздником! С Днем Победы!» — закончил свое поздравление Литвиненко.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Невском проспекте проходит масштабное шествие «Бессмертный полк».