На Невском проспекте проходит «Бессмертный полк»

Сегодня, 9 мая, в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне по Невскому проспекту проходит «Бессмертный полк».

Петербуржцы собрались для того, чтобы почтить память и выразить благодарность свои предкам, которые являлись участниками Великой Отечественной войны.

Мероприятие с каждым годом становится всё более масштабным. В прошлом году на улицы Санкт-Петербурга вышло более 1 миллиона человек для того, чтобы заявить — «Мы помним и гордимся».

В этом году в шествии в Санкт-Петербурге принимает участие огромное количество жителей и гостей города. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также идет в строю.

Шествие началось в 15 часов дня, однако сбор и построение стартовали намного раньше. Уже с 12 часов дня участники акции собирались на Невском проспекте, где от Суворовского проспекта до площади Александра Невского проходило построение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дрозденко вышел в составе “Бессмертного полка” в Тихвине.