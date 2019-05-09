Дрозденко вышел в составе “Бессмертного полка” в Тихвине

Тихвин: в строю «Бессмертного полка». Фото:lenobl.ru
Тихвин: в строю «Бессмертного полка». Фото:lenobl.ru

Губернатор Ленобласти нес портреты двух своих дедов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вышел в составе Бессмертного полка в Тихвине, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 9 мая. В городе Воинской Славы идут мероприятия, посвященные годовщине Победы.

Дрозденко заметил, что люди вступают в ряды Бессмертного полка по велению сердца, а не приказу. Он считает, что традицию важно передавать детям и внукам, чтобы они получили память, доставшуюся петербуржцам и жителям Ленобласти от родителей, дедушек и бабушек.

Губернатор Ленобласти вышел с фотографиями обоих дедушек. “Бессмертный полк” прошествовал от площади Мерецкова до Свободы. Дрозденко возложил цветы у памятника “Звезда Славы” и поздравил с 9 мая ветерана Владимира Дмитриевича Добрынина — 31 мая ему исполнится 95 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ветераны проехали по Невскому в ретро-автомобилях.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
9 мая бессмертный полк день победы дрозденко ленинградская область тихвин
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