По Невскому проспекту поехали ветераны в ретро-автомобилях

Так выглядел парад ретро-автомобилей в 2018 году. Фото: gov.spb.ru

Так выглядел парад ретро-автомобилей в 2018 году. Фото: gov.spb.ru

В 15:00 к Дворцовой площади отправится “Бессмертный полк”.

Ветераны Великой Отечественной войны поехали по Невскому проспекту в старинных автомобилях. В 14:30 движение машин началось от площади Восстания до Невского проспекта Санкт-Петербурга в честь праздника 9 мая — дня Победы.

На Дворцовой площади Петербурга утром уже прошел парад Победы — в нем участвовали свыше 4,5 тысяч военнослужащих. У Казанского собора жители и гости Санкт-Петербурга спели военные песни.

В министерстве труда сообщили, что в живых осталось меньше 1,3 млн ветеранов войны. Жителей блокадного Ленинграда насчитали всего 96,3 тысяч человек.

Следующим пунктом в праздничной программе станет шествие “Бессмертного полка”, который уже собирается и отправится в сторону Дворцовой в 15:00. К нему присоединится и врио губернатора Александр Беглов. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал, как его семья пережила войну.