Петербуржец собирает рой пчел со столба в Калининском районе

Мужчина одетый в шляпу с антимоскитной сеткой, стоит на багажнике своего автомобиля и пытается собрать пчелиный рой со столба в улей.

Данную сцену 21 июня Литовской улице, 17 очевидец запечатлел и выложил фотографию в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Добавим, что пчелы расселяются путем роения.Во время того, как пчелиная семья разрастается, многим пчелам в ней не достает работы. Тогда семье приходится разделиться: матка улетает из улья в поисках нового дома, а вместе с ней и часть рабочих пчел. В этот момент их ловят пчеловоды для того чтобы поселить их у себя пасеке.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на российско-эстонской границе пчелы атаковали пешеходный мост, движение на время ограничили.