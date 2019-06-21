Россия не отказывается от импорта украинских трансформаторов и труб

Без украинских трансформаторов России пока не обойтись. Фото: pixabay.com

Без украинских трансформаторов России пока не обойтись. Фото: pixabay.com

Правительство временно разрешило ввозить в Россию ряд украинских товаров, попавших под запрет в качестве ответа на санкции Киева.

На разные сроки (от нескольких месяцев до 2 лет) разрешается ввоз трансформаторов с жидким диэлектриком, трансмиссионных валов и некоторых видов труб.

В 2015 году Украина ввела эмбарго на некоторые российские товары, с течением времени дополняя списки, а также отказалась от зоны свободной торговли в рамках СНГ. Последний раз перечень запрещенных к ввозу российских товаров обновлялся в апреле.

Президент РФ Владимир Путин осенью прошлого года издал указ об ответных экономических мерах. В Россию с Украины сейчас запрещено импортировать топливо, бумагу, картон, одежду, обувь, отдельные виды продукции машиностроительной, легкой и металлургической промышленности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пьяный украинский командир стрелял в своих.