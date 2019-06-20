Пьяный украинский командир стрелял в своих

Командир взвода одного из подразделений 30-й бригады Вооруженных сил Украины открыл из автомата огонь на поражение по трем военнослужащим.

Солдаты вчера попытались оставить позиции в районе населенного пункта Троицкое на Донбассе, стрелявший командир при этом был пьян, рассказал РИА «Новости» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, пострадавшие были отправлены в одну из больниц района, а сам факт стрельбы командование пыталось скрыть.

Днем ранее Иван Филипоненко заявлял порталу «Новороссия», что 17 июня в населенном пункте Крымское старшина 14-й механизированной бригады ВСУ, также будучи пьяным, в ходе ссоры ранил из автомата подчиненного солдата.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Украины рассчитывают снять транспортную блокаду Донбасса.