Власти Украины рассчитывают снять транспортную блокаду Донбасса

Сейчас попасть из Украины в Донбасс можно лишь через КПП. Фото: pixabay.com

Сейчас попасть из Украины в Донбасс можно лишь через КПП. Фото: pixabay.com

Объем грузовых перевозок все равно сильно упадет по сравнению с 2016 годом.

“Украинские железные дороги” рассчитывают, что ситуация в Донбассе нормализуется и транспортное сообщение с регионом можно будет восстановить, пишет Liga.net ссылаясь на стратегию компании до 2023 года, которую уже согласовали с властями Украины. Транспортную блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР снимут, но объем грузовых перевозок серьезно упадет.

А именно: поставки угля, в котором страна сильнее всего нуждается, составят лишь 40% от уровня 2016 года. Черных металлов и железной руды планируют поставлять еще меньше: 15% и 30% соответственно от показателей 2016 года.

С 2015 года попасть в Донбасс можно только через пропускные пункты, а с 2017 года Киев перестал принимать уголь из Донбасса. ДНР и ЛНР провозгласили свою независимость после госпереворота в Украине в 2014 году.

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