После ДТП на КАД госпитализировали троих человек

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня, 21 июня, на 101 километре внешнего кольца. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях. Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля – «Ренаулт» и «БМВ». У «немца» случились какие-то неполадки, из-за чего машина просто стояла в четвертом ряду.

В этот момент в «БМВ» влетел «Ренаулт» – возможно, водитель не справился с управлением или нарушил правила дорожного движения. На место происшествия прибыла реанимация – врачи диагностировали серьезные травмы у двух человек. Их решили доставить в больницу на вертолете, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Все пострадавшие ехали в «Ренаулт».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на ЗСД сгорела «Газель» с газовыми баллонами. Авария стала причиной пробки длиной около 6 км, которая растянулась до ул. Калинина.