На ЗСД сгорела «Газель» с газовыми баллонами

Баллоны, находящиеся в "Газели" не взорвались, но пожар было видно издалека. Фото: vk.com

Баллоны, находящиеся в "Газели" не взорвались, но пожар было видно издалека. Фото: vk.com

На Западном скоростном диаметре рядом с парком Авиаторов загорелась «Газель» с газовыми баллонами. Водителя в ней не было.

Фото и видео происшествия очевидцы публиковали в социальных сетях. Авария стала причиной пробки длиной около 6 км, которая растянулась до ул. Калинина.

Автомобиль в течение получаса тушили три машины и 15 пожарных. Возгорание было ликвидировано в 16:10. Движение по перекрытому ранее участку от развязки с Екатерингофкой в сторону Благодатной ул. возобновлено.

В МЧС сообщили, что обошлось без пострадавших, но машина выгорела полностью.

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