Пожар на “Советской звезде” полностью потушили

Эксперты не зафиксировали превышения опасных веществ из-за возгорания.

Пожарные закончили работы по ликвидации возгорания в цехе завода “Советская звезда”, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 20 июня. В результате пожара никто не пострадал, а вредные вещества не попали в воздух.

Сообщение о пожаре на Лифляндской улице Петербурга поступило в дежурную часть в 20:53 в среду 19 июня. На место сразу направили дополнительные экипажи и спасателей МЧС Петербурга. О полной ликвидации возгорания сообщили в 23:08. Всего происшествием занимались 18 экипажей РСЧС и 72 спасателя.

Общая площадь возгорания составила 100 м2. На место приезжали химики с передвижной лабораторией, делали замеры, но превышения опасных веществ не зафиксировали.

На заводе “Советская звезда” в Петербурге делают нитки, но в цехе, где произошел пожар, занимались производством стеклопластика.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Красногвардейском районе Петербурга загорелась кухня.