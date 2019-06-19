Пожарные потушили кухню на Энергетиков

На вызов в Красногвардейский район отправили 16 сотрудников МЧС.

Пожарные потушили огонь на кухне квартиры в доме на пр. Энергетиков, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга в среду 19 июня. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:47 и через полчаса спасатели МЧС отчитались об успешной ликвидации возгорания.

На вызов в Красногвардейский район Санкт-Петербурга направили четыре машины МЧС и 16 человек личного состава, следует из сообщения МЧС Санкт-Петербурга. По предварительной информации, никто не пострадал.

Из-за жары в Санкт-Петербурге ГУ МЧС повысило показатель пожароопасности в городе и области до 3-го класса. Сегодня в городе температура достигала 26 градусов тепла.

Сейчас часть пожарных Санкт-Петербурга работает над возгоранием на заводе в Адмиралтейском районе Петербурга: пожар локализовали, но борьба с огнем пока не закончена, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.