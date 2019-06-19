Ниточная фабрика загорелась в Санкт-Петербурге

Горит цех по производству стеклопластика, эксперты проводят замеры вредных веществ.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга тушат пожар по №1бис, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 19 июня. Горит один из цехов завода “Советская звезда”, где производят нитки.

Пожарные сообщают, что возгорание произошло в цехе по производству стеклопластика. Сейчас пожар локализован, его площадь составляет около 100 м2. Спасатели отказались от повышенного ранга пожара к 21:55 — ситуация под контролем.

Пострадавших в результате пожара нет, как передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. На место происшествия приехала химико-радиометрическая передвижная лаборатория, эксперты проводят замеры опасных веществ. На пожар приехали 18 машин РСЧС и 72 спасателя.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге загорелся подвал жилого дома.