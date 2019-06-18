Подвал жилого дома горит на Петроградской стороне

На место приехало не меньше пяти машин МЧС, передают свидетели. Фото: https://vk.com/spb_today

На место приехало не меньше пяти машин МЧС, передают свидетели. Фото: https://vk.com/spb_today

Дым заволакивает двор дома на Конном переулке, но пожарные уже приехали.

Пожарные тушат огонь в подвале жилого дома в Конном переулке, сообщили очевидцы в социальных сетях 18 июня. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга пока не отчитались о тушении пожара на Петроградской стороне.

Огонь полыхает в подвале дома 4. На место уже съезжаются пожарные экипажи, свидетели насчитали не меньше пяти машин. Причины возгорания пока не установлены. На фотографиях, опубликованных в социальной сети, видно, что двор дома заволокло дымом. Данные о пострадавших пока не поступали.

Вчера пожарные Санкт-Петербурга потушили за день два пожара. Сегодня в Северной столице поднялась температура воздуха до 24 градусов, а значит и выросла пожароопасность.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в метро Санкт-Петербурга загорелся поезд.