На Шнурова пожаловались в КГИОП из-за переделки арки под гараж

Фото: Сергей Шнуров/ ВК
Фото: Сергей Шнуров/ ВК

Музыкант творчески подошел к решению проблемы с нехваткой парковочных мест.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Информацией поделилось издание «Фонтанка». Сергей Шнуров переехал в историческое здание на углу набережной Фонтанки и улицы Чайковского после развода с Матильдой Шнуровой. Там ему негде было парковать свой «БМВ», но основатель группы «Ленинград» не стал отчаиваться – он переоборудовал арку дома под гараж и начал оставлять автомобиль там. Внутри он установил камеры наблюдения, а также оборудовал арку автомеханикой. Шнуров заявил, что все это он сделал для того, чтобы местных жителей не беспокоили его поклонники.

Соседей звезды это не убедило, и они пожаловались в КГИОП. Все приспособления были сняты – в последней раз специалисты приезжали к дому вчера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Стас Барецкий хочет занять место Шнурова в “Ленинграде”. Шоумен уверен, что Шнуров просто соберет “Ленинград” заново, но не будет закрывать коллектив.

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