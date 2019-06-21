Коломойский готов покрасить на Донбассе ларек

Игорь Коломойский мало чем готов помочь Донбассу. Фото: wikimedia.org
Игорь Коломойский мало чем готов помочь Донбассу. Фото: wikimedia.org

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что пока не в состоянии вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса большие суммы, но он об этом еще не знает».

Британский по иску ПриватБанка ограничил расходы Коломойского 20 тысячами стерлингов фунтов в неделю (около 1,6 млн рублей). На остаток от этой суммы «могу покрасить ларек или два», сказал Коломойский и добавил, что вопросы восстановления Донбасса он с президентом не обсуждал.

По разным оценкам, состояние Коломойского составляет около $1,4 млрд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия решила пока не отказываться от импорта украинских трансформаторов и труб.

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Коломойский готов покрасить на Донбассе ларек
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