Коломойский готов покрасить на Донбассе ларек

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что пока не в состоянии вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса большие суммы, но он об этом еще не знает».

Британский по иску ПриватБанка ограничил расходы Коломойского 20 тысячами стерлингов фунтов в неделю (около 1,6 млн рублей). На остаток от этой суммы «могу покрасить ларек или два», сказал Коломойский и добавил, что вопросы восстановления Донбасса он с президентом не обсуждал.

По разным оценкам, состояние Коломойского составляет около $1,4 млрд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия решила пока не отказываться от импорта украинских трансформаторов и труб.